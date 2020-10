US-Milliardär soll bei Austria Salzburg einsteigen

Mit einer Finanzspritze des Medienunternehmers Rocco Commisso wollen die Violetten nicht nur ihre Schulden abbauen, sondern auch aufsteigen.

Sportlich ist die Austria, trotz vielen Ausfällen, derzeit auf dem besten Weg, den Sprung in die überregionale Westliga zu schaffen. Die Elf von Trainer Christian Schaider gewann am Samstag das Stadtderby gegen den SAK mit 1:0 und sicherte damit den zweiten Platz ab. "Kein schönes Spiel, aber meine Truppe hat bis zum Schluss um den Sieg gekämpft und wurde belohnt", erklärt Schaider.

Sollte die Austria die Verfolger Seekirchen und Bischofshofen in den letzten Runden hinter sich lassen, dann wäre die Teilnahme an der Westliga im Frühjahr fix. Mit den besten Teams aus Tirol und Vorarlberg würde der Traditionsverein um den Aufstieg in die 2. Liga kämpfen.

Damit die Rückkehr in den Profifußball auch finanziell machbar wäre, brauchen die Violetten aber dringend einen potenten Geldgeber.

Präsident Claus Salzmann, der einen Aufstieg noch vor wenigen Wochen kategorisch ausgeschlossen hat, hat seine Meinung mittlerweile geändert und nimmt die 2. Liga ins Visier.

Das nötige Kleingeld soll aus den USA kommen: Bereits seit über einem Jahr befindet sich Salzmann in Gesprächen mit dem Italoamerikaner Rocco Commisso. Der Milliardär (Vermögen rund 5,5 Milliarden) ist ein Freund der Familie des Austria-Präsidenten und soll starkes Interesse haben, beim Regionalligisten einzusteigen.

Im Fußball ist der US-Medienunternehmer kein Unbekannter: Der gebürtige Italiener hat nach New York Cosmos im vergangenen Jahr auch den italienischen Traditionsclub Florenz gekauft.

Nun könnte der 70-Jährige auch den Violetten unter die Arme greifen. Nur die Rahmenbedingungen müssen geklärt werden: Die Wünsche von Commisso, die Farben und den Vereinsnamen zu ändern, sind bei der Austria nicht möglich.

In den Statuten der Violetten ist ganz klar verankert, dass Änderungen des Namens und der Farben nicht möglich sind.

Ob der Milliardär der Austria trotzdem helfen will, soll sich in den nächsten Wochen entscheiden. Sollte Commisso einsteigen, wäre die Austria nicht nur schuldenfrei, sondern auch der Aufstieg in die 2. Liga bereits in dieser Saison ein Thema.

Zuvor müssen Torjäger Marco Hödl und Co. aber in den fünf ausstehenden Runden in der Regionalliga Salzburg noch die Teilnahme an der überregionalen Westliga fixieren.