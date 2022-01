Walkner erinnert sich an turbulente Dakar: "Im Ziel war ich schockiert"

Matthias Walkner fuhr bei seiner achten Rallye Dakar zum vierten Mal aufs Podest. Der Kuchler erzählt von brenzligen Situationen, Sand wie Staubzucker und einem bitteren Fehler der Teamstrategen.

Nach mehr als 8000 Kilometern in der saudischen Wüste kam Matthias Walkner am Freitag bei der Rallye Dakar als Gesamtdritter ins Ziel. Damit landete der Sieger von 2018 bei seiner achten Teilnahme bereits zum vierten Mal auf dem Stockerl. Am Tag nach seiner Rückkehr in die Heimat ließ der 35-jährige Kuchler im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" das Rennen noch einmal Revue passieren.

Wie war die erste Nacht im eigenen Bett? Matthias Walkner: Die hat sich super angefühlt. Ich konnte endlich so richtig ausschlafen. Außerdem genieße ich es, wieder ein richtiges Schwarzbrot und gute Eier essen zu können.

Wie viel schläft man während der Dakar? Das ist gar nicht so wenig. Da gehe ich meist schon um 9 Uhr abends ins Bett und dann läutet der Wecker halt um halb drei oder halb vier. Nach dem Frühstück stehen dann gleich drei, vier Stunden Verbindungsetappen an.

Wie leicht haben Sie sich bei der Rallye mit dem Einschlafen getan? Da nehme ich immer Schlaftabletten. Ohne die geht es nicht. Man denkt sich, nach einem so anstrengenden Tag ist man doch sicher müde, aber man hat einfach hunderttausend Gedanken im Kopf. Außerdem laufen den ganzen Abend die Stromaggregate, dann kommen auch noch die Lastwagen rein. Ohne Ohropax und Schlaftabletten ist das eine Katastrophe.

Welche Etappe war heuer besonders aufregend? Besonders in Erinnerung geblieben ist die elfte Etappe. Da bin ich vom ersten bis zum letzten Kilometer auf 99,9 Prozent gefahren. Da ist für mich auch der Airbag ein Indikator. Der löst normalerweise bei knapp 10 g aus, weil er glaubt, du stürzt. Wie er dann in den Dünen aufgegangen ist, habe ich gewusst, das Tempo passt. Da waren aber auch sieben, acht Momente dabei, in denen ich Glück gehabt habe, dass ich gerade noch einen gröberen Sturz vermeiden konnte. Solche Tage brauche ich nicht so oft im Jahr, das geht auf Dauer einfach nicht gut. Das kostet einfach sehr viel Energie, vor allem im Kopf.

Auf der ersten Etappe erlebten Sie gleich eine äußerst brenzlige Szene. Da habe ich richtig Glück gehabt. Weil es in Saudi-Arabien relativ viel geregnet hat, waren manche gefährliche Stellen viel kaputter als bei der Kontrollfahrt des Opening-Fahrers eine Woche zuvor. Diese Bachdurchfahrt war plötzlich eine richtig grobe Stufe. Ich bin da drübergesprungen, habe das Motorrad gerade noch irgendwie weggehoben und bin in den Gegenhang hinein. Wenn ich da einen halben Meter kürzer gesprungen wäre, hätte mein Rennen schon vorbei sein können. Mein lädiertes Sprunggelenk habe ich aber noch zwei, drei Tage richtig gespürt.

Sonst sind Sie weitgehend unfallfrei durchgekommen? Zum Glück ja. Nur ein Mal bin ich statt über eine Düne durch sie hindurchgefahren, weil der Sand wie Staubzucker war. Da bin ich dann über den Lenker abgestiegen und habe eine Zeit gebraucht, mein Motorrad wieder frei zu graben.

Einmal haben Sie sich gemeinsam mit Sam Sunderland richtig verfahren. Das war auf einem riesigen Plateau. Nachdem wir 20 Kilometer lang den richtigen Weg gesucht hatten, haben wir die Dakar schon an uns vorbeirinnen gesehen. Dann haben wir aber glücklicherweise den Zielhubschrauber in der Ferne entdeckt, sind auf gut Glück in diese Richtung gefahren und haben die Strecke wieder gefunden.

Wie ist es Ihnen sonst bei der Navigation ergangen? Eigentlich sehr gut. Oft steht halt im Roadbook, man soll der Hauptpiste folgen. Aber wenn dann in der Wüste der einheimische Kamelfarmer in der Früh unterwegs ist, kann man seine Spuren mit der eigentlichen Straße verwechseln. Da muss man erst das nötige Fingerspitzengefühl entwickeln.

Wie hat sich Ihre neue Maschine angefühlt? In der ersten Woche habe ich viel herumprobiert und bin jeden Tag mit einem anderen Set-up gefahren. Dann haben wir es aber so gut hinbekommen, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich voll angreifen. Auf jeden Fall war der Umstieg eine Herausforderung.

Den möglichen Sieg haben Sie erst zwei Etappen vor Schluss verspielt. Unser Ziel war es, am nächsten Tag nicht zu weit vorn zu starten. Deshalb haben unsere Strategen gesagt, dass ich noch fünf Minuten verlieren muss. Darauf habe ich mich verlassen, war dann aber im Ziel schockiert, als ich gesehen habe, wo ich gelandet bin.

Wie glücklich sind Sie letztlich mit Rang drei? Ich bin sehr dankbar, dass ich es erneut aufs Podest geschafft habe. Dafür haben wir uns in den letzten Monaten den Allerwertesten aufgerissen.