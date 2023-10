Wechselfehler mit Folgen: Salzburger Unterhausverein droht erneut nach 4:1-Sieg ein 0:3

Die Strafverifizierung würde die Spannung im Titelrennen der 2. Klasse Nord B erhöhen.

Eigentlich wäre es eine Runde ganz nach dem Geschmack von Elsbethen gewesen. Die Flachgauer siegten in der 2. Klasse Nord B bei Adnets 1b klar mit 4:1, der erste Verfolger Hallein 1b verlor dagegen bei Puchs 1b mit 2:4. Bei vier Punkten Vorsprung vor dem letzten Spiel vor der Winterpause wäre der Herbstmeistertitel fix gewesen. Doch es wird wohl anders kommen: Weil Elsbethen-Trainer Arlen Thai kurz vor Schluss mit Patrick Pichler einen Spieler eingewechselt hat, der nicht auf dem Spielbericht stand, droht am Mittwoch eine Strafverifizierung.

Tabellenführer Elsbethen droht Strafverifizierung

Thai sucht auch nicht lange nach Ausreden: "Ein menschlicher Fehler. Ich habe vergessen, den Spieler in den Spielbericht einzutragen. Ärgerlich, aber ich kann es leider nicht ändern." Besonders bitter: Bereits in der vergangenen Saison verlor Elsbethen wegen eines fehlerhaften Spielberichts drei Punkte. Auch damals gegen Golling 1b hatte sich das Team 4:1 durchgesetzt.

Es wäre nicht das erste Mal

Trotz der drohenden Strafverifizierung ist Thai mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden: "Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Obwohl wir viele Verletzte haben, liefern wir sehr gute Leistungen ab und wollen heuer den Sprung in die

1. Klasse Nord schaffen." In der letzten Herbstpartie wartet am Samstag Siezenheims 1b. Beim Tabellendritten will Elsbethen endgültig die Winterkrone fixieren.