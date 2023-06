Zweitliga-Kicker vor Wechsel nach Hallein - Altenmarkt holt sich Anif-Goalie

Der Neo-Salzburg-Ligist Hallein wird in Kürze wohl erneut am Transfermarkt zuschlagen: Die Tennengauer sind sich mit einem Salzburger Profikicker einig, in den kommenden Tagen gilt es nur noch die Ablösemodalitäten zu klären. Den ersten Neuzugang kann auch Altenmarkt vermelden.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Sebastian Voglmaier (l.) wird im Sommer wohl nach Salzburg zurückkehren.

Erst im Winter wechselte Sebastian Voglmaier zum Zweitligisten Vorwärts Steyr. Aufgrund von Verletzungen kam der 19-Jährige Offensivspieler aber nur auf zwei Kurzeinsätze beim Absteiger. Nach einem halben Jahr dürfte es Voglmaier im Sommer wieder nach Salzburg ziehen. "Wir sind uns mit dem Spieler einig, jetzt müssen wir uns nur noch mit Golling einigen. Entweder wir kaufen oder leihen den Spieler", erklärt der neue Hallein-Trainer Christoph Lessacher, der mit Voglmaier bereits in Golling ein halbes Jahr zusammengearbeitet hat. "Ein sehr talentierter Spieler, der uns auf jeden Fall weiterhelfen wird", freut sich Lessacher. Nach der Transferoffensive (zwölf Neuzugänge) gilt Hallein in der kommenden Spielzeit als Topfavorit auf den Titel in der Salzburger Liga.



Finale im Fußball-Unterhaus: Alle Entscheidungen im SN-Liveticker Altenmarkt setzt auf einen Regionalliga-Tormann Noch-Salzburg-Ligist Altenmarkt hat kurz vor dem letzten Spieltag den ersten Neuzugang präsentiert. Die Pongauer setzen im Tor in der kommenden Saison statt Fritz Kühleitner (Kuchl) auf Benjamin Morawitz. Der 29-Jährige war zuletzt Anifs Goalie in der Regionalliga Salzburg. "Für uns eine erste Bombe", sagt Sportchef Christopher Kiedl, der Morawitz mit einem "tollen Umfeld, einer jungen Mannschaft und einem super Trainerteam" überzeugt haben will. BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL JUN. Benjamin Morawitz steht in der neuen Saison für den Landesligisten Altenmarkt im Tor. Adnet hat nun zwölf Neuzugänge Auch Adnet bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Mit Puchs Filip Zaric, dem Halleiner Florian Haslbeck und den jungen Kuchlern Markus Hasenbichler, Thomas Sommerauer, David Wenger und David Löker stehen weitere Zugänge fest. Mit dem Oberalmer Duo Daniel Pichler und Harun Asil, Udo Oberauer und Eren Altinova (beide St. Koloman), Adnan Halilagic (Flachau) und Marko Culjak (zuletzt Bergheim) sind das bislang ein Dutzend neuer Spieler. Die Liste an Spielern, die nach dieser Runde nicht mehr zur Verfügung stehen, ist ähnlich lang.