Neue, spektakuläre Showcourts gibt es schon, das erste Dach folgt 2020. Dann ist Roland Garros dem Anspruch der Tennis-Fanmassen gerecht.

Die Australian Open haben drei, die US Open und (seit heuer) Wimbledon zwei und die French Open (noch) keines. Bei keinem Grand-Slam-Turnier blicken die Tennisfans so sorgenvoll auf die Wettervorhersage und in den Himmel wie in Paris. Am Montag hatten ...