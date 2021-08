Dominic Thiem gibt "sicher noch dieses Jahr" sein Comeback

Österreichs rekonvaleszenter Tennisstar arbeitet an seiner Rückkehr. Wohl nicht bei den US Open. Dafür körperlich und mental mit 100 Prozent, wie die SN aus seinem Umfeld erfahren haben.

44 Tage ist es her, dass Dominic Thiem in seiner bis dahin sehr durchwachsenen Saison einen weiteren Rückschlag erlitten hat. Eine Handgelenksverletzung setzt Österreichs Tennisstar seither außer Gefecht. "Mein Traum heißt New York", sagte Thiem zuletzt am 11. Juli. Vieles deutet darauf hin, dass sein Antreten als Titelverteidiger bei den am 30. August beginnenden US Open ein Traum bleiben wird.

Mittlerweile steht der 27-Jährige zwar wieder auf dem Platz, doch mehr als ein Schlagtraining mit weichen Bällen ist ...