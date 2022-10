Dominic Thiem: "Sonst würde ich die Karriere beenden"

Österreichs Tennisstar glaubt weiterhin, oder wieder, an ein erfolgreiches Comeback.

Nach einem glatten Erstrundensieg war Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Gijon am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) im Achtelfinaleinsatz gegen Marcos Giron im Einsatz. Der US-Amerikaner war "nur" die nächste von noch vielen Herausforderungen auf seinem Weg zurück. Österreichs Tennisstar ist weiterhin fest davon überzeugt, dass er es nach seiner Handgelenksverletzung noch einmal in die absolute Weltspitze schafft.

Davon zeigt er sich beim derzeitigen Hallenturnier in Spanien überzeugt. "Ich glaube daran, dass ich wieder um Grand-Slam-Titel kämpfen kann ...