Erkrankter Dominic Thiem sagt Start in Cincinnati ab

Österreichs Tennisstar wird nicht wie geplant kommende Woche in die US-Hartplatztour einsteigen.

Cincinnati, Winston Salem und US Open - so lautete der Turnierplan von Dominic Thiem nach seiner in Kitzbühel beendeten Sandplatzsaison. Daraus wird vorerst aber nichts. Österreichs Tennisstar zog seine Nennung für das Masters-1000-Turnier kommende Woche aus gesundheitlichen Gründen zurück. "Dominic kann wegen eines Atemweginfekts nicht in Cincinnati teilnehmen", teilte sein Management am Dienstag mit.

Winston Salem und die US Open stehen vorerst aber noch auf dem Programm. "Für Winston Salem sollte er wieder fit sein." Für das ATP-250-Turnier in der Woche vor dem am 29. August beginnenden Grand-Slam-Turnier in New York erhielt Thiem eine Wildcard.