Filip Misolic - Österreichs neue Hoffnung im Tennis: "Noch viel Arbeit, aber ich kann es schaffen"

Dass der sensationelle Finaleinzug in Kitzbühel keine Eintagsfliege war, will Filip Misolic beweisen. Der 20-jährige Steirer setzt sich neue Ziele.

Der Titel, die Krönung eines zuvor nicht für möglich gehaltenen Erfolgslaufs, ist Filip Misolic in Kitzbühel verwehrt geblieben. Das war ob seines Wegs ins Endspiel wenig überraschend. Doch der 20-jährige Steirer hat die Geschichte des Turniers schlechthin geschrieben. Da änderte auch das 2:6, 2:6 im Finale gegen Roberto Bautista Agut nichts. Noch vor einer Woche war sein Name wohl nur Tenniskennern ein Begriff, am Montag ist Misolic Österreichs neue Nummer eins. "Ich weiß nicht, was alles passiert ist", sagt Misolic, ...