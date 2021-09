Michael Stich: "Mir ist das alles zu nett"

Die deutsche Tennislegende über die US Open, Alexander Zverev, Dominic Thiem und die ihm fehlende Rivalität in der aktuellen Generation.

Michael Stich (52) war einer der prägenden Spieler der 1990er-Jahre, hat unter anderem Wimbledon, Olympia-Gold und den Davis Cup gewonnen. Die SN trafen den Deutschen, ehemalige Nummer zwei der Welt und Rivale von Thomas Muster, beim "Sport und Talk aus dem Hangar-7" zum Interview.

Sie haben lange Zeit hier gelebt. Was verbindet Sie noch mit Salzburg? Michael Stich: Ich war leider zehn Jahre nicht mehr hier, daher verbindet mich in erster Linie die Erinnerung an eine meiner schönsten ...