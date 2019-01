Tennis Davis Cup: Salzburg Arena soll zum Hexenkessel werden

Österreichs Tennis-Nationalteam fiebert dem Davis Cup gegen Chile entgegen. Mit dem Publikum im Rücken soll in der Rolle des Außenseiters die Überraschung gelingen.

Dem Ausfall von Dominic Thiem und den damit veränderten Vorzeichen zum Trotz ist die Vorfreude von Österreichs Tennis-Nationalmannschaft auf den Davis Cup in Salzburg ungebrochen groß. Das Team von Kapitän Stefan Koubek fiebert dem Duell mit Chile entgegen. Rot-Weiß-Rot will beim ersten Auftritt in der Weltgruppe seit sechs Jahren den Einzug ins Finalturnier schaffen und setzt dabei ab Freitag (15 Uhr) auf den Heimvorteil in der Salzburg Arena.