Ex-Top-10-Spieler Verdasco erhält letzte Wildcard für Salzburg

Der 38-jährige Spanier ist aktuell die Nummer 115 der Weltrangliste. Dominic Thiem kommt am Samstag in die Festspielstadt.

Die Liste der prominenten Namen beim ATP-Challenger-Turnier in Salzburg hat sich am Mittwoch noch einmal verlängert. Mit dem spanischen Routinier Fernando Verdasco erhielt ein weiterer ehemaliger Top-10-Spieler die letzte Wildcard für das Tennisevent auf der Anlage des STC.

Nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon durch eine Dreisatzniederlage gegen US-Spieler Tommy Paul fragte der 38-Jährige in Salzburg nach und bekam schließlich den Zuschlag. "Wir haben noch zwei weitere Spanier auf unserer Liste gehabt, aber er war einfach der bekannteste unter ihnen", erklärt Turnierveranstalter Gerald Mandl. Immerhin war Verdasco zu seiner stärksten Zeit die Nummer sieben der Welt. Das war im Jahr 2009, als er bei den Australian Open sogar bis ins Halbfinale vorstieß und sich dort Landsmann Rafael Nadal erst nach einer mehr als fünfstündigen Schlacht geschlagen geben musste. Von seiner Hochform ist der Spanier aktuell allerdings weit entfernt. So liegt er derzeit als 115. der Welt knapp außerhalb der Top 100.

"Er war knapp zwei Jahre lang verletzt und spielt erst seit ein paar Monaten wieder Turniere", weiß Mandl. "Aber als ehemaliger Top-10-Spieler ist er sicher eine Bereicherung für unser Turnier. Wir haben hier eine gute Mischung aus jungen, hoffnungsvollen Nachwuchsspielern und Routiniers, die wieder zurück nach oben wollen."

Der heimische Topstar Dominic Thiem wird erst am Freitag von Barcelona nach Wien heimkehren. Tags darauf übersiedelt er dann nach Salzburg, wo die Auslosung der Auftaktrunde auf dem Programm steht. Seinen ersten Auftritt im Volksgarten bestreitet der 28-jährige Österreicher erst am Dienstag (18 Uhr).

Auch die letzten Wildcards für die Qualifikation fanden ihre Abnehmer. So kämpfen ab Sonntag Anif-Legionär Peter Heller, sein Clubkollege Sandro Kopp, Radstadts Benedikt Emesz und das 17-jährige Tiroler Talent Daniel Zimmermann um einen Platz im Hauptfeld. Im Doppel bekam Salzburgs Toptalent Lukas Neumayr eine weitere Wildcard zugesprochen. Sein Partner im Volksgarten ist der 22-jährige Wiener Neil Oberleitner, mit dem er sich ab Donnerstag bei der Staatsmeisterschaft in Oberpullendorf warm spielt.

Dort hatte Neumayr im am Mittwoch gestarteten Einzelbewerb ein Freilos in Runde eins. Der Oberndorfer Gabriel Schmidt stieg durch einen Dreisatzsieg über Radstadts Niklas Rohrer ebenso wie Benedikt Emesz und Gregor Ramskogler ins Achtelfinale auf. Bei den Damen gewannen die Salzburgerinnen Arabella Koller, Nadja Ramskogler und Betina Stummer ebenfalls ihre Auftaktpartien.