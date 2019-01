Anna Veith traut sich weiteres Comeback zu

Nach der erneut schweren Knieverletzung blickt Österreichs Skistar optimistisch in die Zukunft: "Es ist möglich, dass ich es wieder schaffe."

So unspektakulär die Verletzung passierte, so "schockierend" war die Diagnose und so weit reichend könnten die Folgen für Anna Veith sein. Ohne zu stürzen hat sich die Salzburgerin beim Riesentorlauf-Training in Pozza di Fassa das Kreuzband in jenem Knie gerissen, das bereits im Oktober 2015 multiple Sehnen- und Bänderverletzungen erlitten hatte. Und jetzt? Das fragen sich viele Skifans.