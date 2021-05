Beste Freunde über Nacht: Schröcksnadel und Schmidhofer stellen die wundersame Einigkeit im ÖSV zur Schau

Retten, was zu retten ist: Demonstrativ präsentieren sich der ÖSV-Präsident und sein Nachfolger. Als hätte es bei der Kandidatensuche Machtspiele und Grabenkämpfe nie gegeben.

Hat man die Kandidatenfindung zur Wahl des neuen ÖSV-Präsidenten in den vergangenen Wochen nicht verfolgt, so hat man am Donnerstag den Eindruck gewonnen, die Übergabe von Amtsinhaber Peter Schröcksnadel an Nachfolger Karl Schmidhofer wäre in bestem Einvernehmen vonstattengegangen. In Wahrheit war es ein vorerst letzter Akt in einem an Heuchelei nahezu beispiellosen Machtspiel.

In demonstrativer Einigkeit, wie sie unvorstellbar war, stellten sich die beiden Protagonisten der Öffentlichkeit. Hatte Schröcksnadel die Wahl Schmidhofers noch am Tag davor zähneknirschend zur ...