Biathletin Lisa Hauser triumphiert im Weltcup-Sprint von Kontiolahti

Österreichs Parade-Biathletin hat schon auf der ersten Station der neuen Saison zugeschlagen und ihren vierten Weltcup-Einzelsieg gefeiert.

Die Massenstart-Weltmeisterin von 2021 schoss bei dem Bewerb in Kontiolahti am Samstag fehlerfrei. Damit war sie an diesem Tag nicht zu schlagen. Nach einer schwierigen Vorbereitung, in der sie von Krankheiten gebremst worden war, hatte Hauser selbst nicht mit einem so guten Saisonstart gerechnet. Lisa Vittozzi (ITA/1 Fehler) folgte mit 17,3 Sekunden Rückstand als Zweite. Dritte wurde Emma Lunder (CAN/0) mit 25,4 Sekunden. Damit geht Hauser als Führende in die Verfolgung am Sonntag.

Die übrigen Österreicherinnen kamen nicht in die Punkteränge: 42. Julia Schwaiger (1 Schießfehler), 48. Dunja Zdouc (1), 68. Katharina Komatz (4), 74. Anna Juppe (3).

Lisa Hausers bisherige Weltcupsiege: 2021 Antholz (Einzel), Pokljuka (WM, Massenstart), 2021 Östersund (Sprint). Dazu kommen zwei Siege in der Single-Mixed-Staffel zusammen mit Simon Eder (2017 Kontiolahti und Östersund)