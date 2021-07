Bob- und Rodelbahn am Königssee ist völlig zerstört: Genickschlag für eine Sportart

Sieben Monate vor der Winter-Olympia wurde die älteste und meistgebuchte Kunsteisbahn der Welt am Königssee von Geröllmassen völlig zerstört. Auch Österreichs Sport ist betroffen.

Schock, Sprachlosigkeit und ungläubiges Staunen. Auch zu Wochenbeginn fiel es vielen schwer, Worte für das zu finden, was sich Samstagabend am Königssee abgespielt hat. Die älteste Kunsteisbahn der Welt wurde in einem Unwetter von Geröllmassen regelrecht zermalmt. "Unfassbar. Unsere Heimbahn ist einfach weg", schrieb Olympiasieger Felix Loch. Und auch den Vorarlberger Thomas Steu, der gemeinsam mit Lorenz Koller heuer den Doppelsitzer-Gesamtweltcup gewonnen hat, befällt Wehmut beim Anblick der Bilder: "Wir sind auf dieser Bahn im Jänner noch Team-Weltmeister geworden, haben ...