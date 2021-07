Verbandspräsident Thomas Schwab über zerstörte Bob- und Rodelbahn: "Das ist ein zweistelliger Millionenschaden"

Thomas Schwab ist Präsident des in Berchtesgaden ansässigen Bob- und Schlittensportverbands Deutschland (BSD).

Was bedeutet der Ausfall der Anlage für den Sport? Schwab: Wir stecken mitten in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele im Februar, insofern kann man sich vorstellen, was das heißt. Jetzt müssen wir den Sport neu organisieren und ausweichen, wo es halt geht. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Österreichern und werden hoffentlich verstärkt in Igls trainieren können.

Wurde die Bahn von den Wassermassen unterspült? Nein, sie wurde von enormen Geröllmassen zugeschüttet und dadurch stellenweise völlig weggerissen. ...