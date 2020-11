Bobpilotin Katrin Beierl erstmals auf dem Podest

Die Österreicherin Katrin Beierl hat am Samstag in Sigulda als Zweite ihren ersten Podestplatz im Bob-Weltcup erreicht. Die 27-Jährige Niederösterreicherin musste sich mit ihrer niederländischen Bremserin Jennifer Onasanya nur den Deutschen Mariama Jamanka/Vanessa Mark geschlagen geben, und zwar um bloß 0,13 Sekunden.

Wegen der Corona-Pandemie waren in Lettland nur neun Schlitten am Start, die starken Deutschen waren aber dabei. Österreichs Herren reisten wegen Covid-19-Infektionen im Team schon vor den Rennen ab. Im Skeleton hatte am Vortag die Tirolerin Janine Flock gesiegt.

Quelle: SNapa