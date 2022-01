Daniel Huber: "Ich wusste immer, dass auch ich gewinnen kann"

Im Sog von Tournee-Triumphator Ryōyū Kobayashi flog der Salzburger Daniel Huber beim Dreikönigsspringen zu einem lang ersehnten und euphorisch bejubelten Heimsieg.

Er hat gezweifelt und gehadert. Einige Male war Daniel Huber schon nah dran an seinem ersten Weltcupsieg, doch der ganz große Durchbruch wollte nicht gelingen. Nun hat sich der mittlerweile 29-jährige Salzburger endlich belohnt. Im Sog von Tournee-Dominator Ryōyū Kobayashi flog Huber am Donnerstag beim Finale der 70. Vierschanzentournee auf seiner Haus- und Hofschanze in Bischofshofen zu seinem ersten Karrieresieg, während sich Kobayashi mit Rang fünf begnügen musste. Das versetzte das bei dieser Tournee oft gescholtene ÖSV-Team in Ekstase und ...