Dezimiertes ÖSV-Biathlonteam in Hochfilzen mit Rückstand

Alljährlich grüßt das Murmeltier in Hochfilzen: Schon seit 2010 laufen Österreichs Biathleten bei den Heim-Weltcuprennen einem Stockerlplatz vergebens hinterher. Es schaut auch ganz danach aus, dass es 2023 so bleibt. Diesmal war schon vor dem Auftakt am Freitag der Wurm drin. Magnus Oberhauser musste wegen einer Corona-Infektion passen, und am Renntag warf auch Routinier Simon Eder das Handtuch: Halsschmerzen verhinderten beim Saalfeldner einen Start. Im besten Fall wird er bis Sonntag gesund, sonst kann der ÖSV nicht einmal eine Staffel stellen. Ersatz aus der zweiten Garde ist nicht verfügbar, weil die Nachwuchs-Cracks beim IBU-Cup in Schweden im Einsatz sind.

So blieb ein Trio übrig, das den Gastgeberverband vertrat. Wie schon beim Auftakt der Saison in Östersund passte zwar die Schießleistung, aber in der Loipe liefen David Komatz und Felix Leitner hinterher. Beide brachten die Null, für Komatz reichte es zum 19. Platz (+1:22 hinter Sieger Tarjei Boe/NOR), Leitner wurde 28. (+1:39). Beide verloren in der Loipe rund zwei Minuten - sehr viel für ein 7,5-Kilometer-Rennen.

Der dritte ÖSV-Starter, Patrick Jakob, war auch beim Schießen mit fünf Fehlern nicht konkurrenzfähig und verpasste die Qualifikation für die Verfolgung am Samstag (Am Start die Top 60) deutlich.

Der Sieg von Norwegens Altstar Tarjei Boe war Anlass für Reminiszenzen. 2010 hat er seinen ersten Weltcupsieg ebenfalls im Sprint von Hochfilzen gefeiert. Tags darauf kam Simon Eder in der Verfolgung auf Platz zwei - es war jener oben erwähnte, bis heute letzte Stockerlplatz im Heimrennen. Damals konnte es sich der ÖSV leisten, danach in der Staffel auf den entkräfteten Eder zu verzichten. Das Resultat? Platz zwei. Das waren Zeiten...

Um 14.25 Uhr folgt in Hochfilzen der Sprint der Frauen.