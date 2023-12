Die Masken sind zurück: Corona-Alarm beim Biathlon-Weltcup

In Hochfilzen sorgt die Rückkehr des Corona-Virus für Unruhe in der Biathlon-Familie. Vor dem Aufakt mit den Sprints am Freitag gibt es bereits prominente Ausfälle.

In Österreichs Team fallen Simon Eder und Magnus Oberhauser aus. Der Start-Rückzug von Simon Eder für den Sprint am Freitag aus "gesundheitlichen Gründen" wurde kurzfristig verkündet. Es gibt noch keine Angaben darüber, ob Corona die Ursache ist.

Für den in Östersund in Schweden erstmals in die Punkteränge gelaufenen Kärntner Magnus Oberhauser, ist laut ÖSV-Angaben niemand nachnominiert worden, da sich mögliche Kandidaten beim IBU-Cup in Schweden befinden.

Damit geht am Freitag im Sprint mit Patrick Jakob, David Komatz und Felix Leitner nur ein österreichisches Trio an den Start. Oberhauser habe sich zu Wochenbeginn nach der Rückkehr aus Schweden unwohl gefühlt und deshalb noch vor dem Einzug ins Teamhotel einen - positiv ausgefallenen - Corona-Test machen lassen, so der ÖSV. Mittlerweile hätten sich auch Symptome eingestellt.

Weltcupführende fällt aus

Auch die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß aus Deutschland muss aufgrund einer Coronainfektion kurzfristig auf einen Start beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen verzichten. Die 29-jährige Bayerin kann im Sprint am Freitag (14.30 Uhr/live auf ORF eins) im Pillerseetal nicht dabei sein und wird auch die folgenden Rennen. Preuß wird damit ihr Gelbes Trikot verlieren. Klar ist auch, dass sie in der Gesamtwertung weit zurückfallen wird, da sie auch an der Verfolgung am Samstag nicht teilnehmen kann.

"Franziska hat noch mit den Nachwirkungen einer Coronainfektion zu kämpfen, die sich leider kurz nach Östersund eingestellt hat. Sie ist derzeit noch nicht wieder fit genug, um beim Weltcup in Hochfilzen an den Start zu gehen", sagte Mannschaftsarzt Sebastian Torka in Hochfilzen: "Um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden, wird sie in Hochfilzen leider nicht mehr starten können."

Preuß ist bereits der zweite Coronafall in der deutschen Mannschaft. Am Donnerstagabend hatte Teamkollegin Hanna Kebinger ihre Infektion bei Instagram öffentlich gemacht.

Schutzmaßnahmen wieder normal

Schutzmaßnahmen wie das Maskentragen in belebten Innenräumen, Fahrzeugen und bei Flugreisen sind in den Biathlon-Teams mittlerweile wieder Usus. "Es ist momentan wirklich wieder richtig schwierig. Man muss schauen, dass man sich abschottet. Es geht so schnell, und man braucht danach wieder lange, bis man die Form wieder aufbaut", sagte die Tirolerin Anna Gandler auf die aktuelle Covid-Problematik angesprochen. Für die Medienvertreter weisen Schilder auf die wieder eingeführte Maskenpflicht bei Interviews mit den Aktiven hin.

In der Biathlon-Szene wird Corona sehr ernst genommen, nicht zuletzt mit dem warnenden Beispiel Tiril Eckhoff vor Augen: Die zehnfache Weltmeisterin aus Norwegen erholte sich von einer Covid-Infektion nicht mehr und musste im Vorjahr ihre Karriere beenden.