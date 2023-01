Edlinger holte zum WM-Abschluss noch einmal Bronze

Salzburgerin sicherte sich mit Platz drei im 10-km-Langlauf ihre dritte Medaille bei der Para-Snow-WM in Östersund.

Schon vor ihrem letzten Rennen konnte Carina mit ihrem Ausbeute bei der Para-Snow-WM in Östersund absolut zufrieden sein. Im Langlaufsprint hatte sie sich einmal mehr zu Weltmeisterin gekürt. Zudem holte sie mit Bronze über 10 km ihre erste WM-Medaille im Biathlon. "Alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe", hatte die 24-jährige aus Fuschl danach erklärt.

Am Samstag legte sie mit Guide Tobias Eberhard tatsächlich noch einmal nach. Im 10-km-Langlauf holte das Erfolgsduo mit Bronze seine dritte gemeinsame Medaille. Nach dem ersten Kilometer lag die sehbehinderte Salzburgerin sogar noch auf Platz eins. Danach zogen die starken Deutschen an ihr vorbei − erst die spätere Siegerin Linn Kazmaier, dann auch noch Leonie Maria Walter. Am Ende fehlten Edlinger eineinhalb Minuten auf Rang zwei und knapp zwei Minuten auf die Siegeszeit.