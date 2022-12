Für ÖSV-Biathleten soll das Warten aufs Heim-Stockerl ein Ende haben

Bei den Heimrennen in Hochfilzen können Österreichs Biathlon-Asse heuer wieder auf Publikumsunterstützung setzen.

Daheim ist es doch am schönsten: Auf die Heimrennen in Hochfilzen freuen sich Österreichs Biathleten immer ganz besonders. Wenn die ÖSV-Armada ab Donnerstag auf vertrautem Terrain auf die Loipe geht, beschränkt sich Salzburgs Beitrag am Team auf Simon Eder und Julia Schwaiger. Katharina Komatz aus Maria Alm macht nach mäßigen Leistungen zum Saisonstart in Kontiolahti (FIN) Platz für Anna Gandler. Die 21-jährige Tochter des früheren nordischen Rennsportdirektors im ÖSV überzeugte mit drei Top-Ten-Plätzen beim IBU-Cup in Idre Fjäll (SWE) und stach damit auch die Altenmarkterin Kristina Oberthaler aus, die dort einen sechsten Rang im Sprint vorzuweisen hatte.

Der alljährliche Wermutstropfen für die Österreicher bei der Heimkehr nach Hochfilzen ist die anhaltende Erfolglosigkeit. Seit 2010 gab es im Pillerseetal keinen Stockerlplatz mehr im Weltcup. Erlaufen hat ihn damals Simon Eder in der Verfolgung. Zwölf Jahre danach ist der Saalfeldner immer noch dabei.

Mut machen den ÖSV-Männern die starke Staffel mit Platz vier sowie die Verfolgungsrennen von Eder und David Komatz mit 20 bzw. 21 gutgemachten Plätzen. Cheftrainer Vegard Bitnes ist zuversichtlich: "Mich freut es mich wirklich besonders, dass vor allem die Leistung in der Staffel von der ganzen Mannschaft richtig gut war. Der Heimweltcup ist für uns jetzt ein echtes Highlight. Die Stimmung an der Strecke und im Stadion wird sicher wieder großartig sein." Im Vorjahr waren Zuschauer coronabedingt noch ausgeschlossen.

Das Publikum sollte auch Lisa Hauser beflügeln. "Es haben mir schon viele geschrieben, dass sie live vor Ort dabei sein werden. Darauf freue ich mich sehr", sagte die Tirolerin, die mit ihrem Sprintsieg in Kontiolahti die Erwartungshaltung noch einmal gesteigert hat. "Die große Kunst wird sein, sich nicht unter Druck zu setzen." Damit spielt sie auch auf ihre bisherige Hochfilzen-Bilanz an: Ein achter Platz im Massenstart 2020 war das bislang beste Ergebnis.



Zeitplan Hochfilzen: Donnerstag: Sprint Frauen (14.10); Freitag: Sprint Männer (13.45), Samstag: Verfolgung Frauen (11.30), Staffel Männer (13.40); Sonntag: Staffel Frauen (11.30), Verfolgung Männer (14.15).