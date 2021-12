Hörl und Kramer schreiben Geschichte

Beflügelt vom Erfolg im Teamspringen feierte der Bischofshofner den ersten Weltcupsieg. Die Maria Almerin triumphierte zum zehnten Mal.

Jan Hörl ist endgültig in der Weltspitze der Skispringer angekommen. Der Bischofshofner bejubelte am Sonntag in Wisła (Polen) seinen ersten Weltcupsieg. Hörl, der bereits zur Halbzeit geführt hatte, behielt im zweiten Durchgang die Nerven, setzte nach einem sauberen 128-m-Flug einen Telemark in den Schnee und sicherte sich mit 216,9 Punkten den Sieg vor dem Norweger Marius Lindvik (255,2), der mit seinem zweiten Sprung noch den Schwarzacher Stefan Kraft (253,6) auf Platz drei verdrängt hatte. "Dafür habe ich jahrelang trainiert. Es ...