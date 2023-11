Jubel bei Lisa Hauser und einer ÖSV-Sensations-Biathletin

Das erste Weltcup-Einzel in Östersund brachte für Österreichs Biathlon-Weltmeisterin den starken sechsten Platz. Für sie war eine fehlerfreie Schießleistung ebenso die Grundlage wie für eine Teamkollegin, die alle überraschte.

Ein Herzschlagfinish gab es beim Saisonauftakt in Schweden an der Spitze: Lisa Vittozzi (ITA) siegte mit dem kleinstmöglichen Vorsprung von 0,1 Sekunden auf Franziska Preuß (GER). Lisa Hauser durfte mit Rang sechs, 1:07 Minuten zurück, sehr zufrieden sein. Sie lieferte eine saubere Leistung am Schießplatz ab.

Die Null war auch für Tamara Steiner die Basis für ihr bislang bestes Weltcupresultat. Die Steirerin lief auf den 13. Platz (+2:13) und war damit zweitbeste Österreicherin. Die 26-Jährige aus Schladming hatte bislang einen 21. Rang als Top-Ergebnis zu Buche stehen.

Lisa Hauser sagte: "Im Vergleich zu dem Rennen gestern war meine Schießleistung heute natürlich richtig gut. Ich war gestern doch ein wenig ratlos, weil es nicht funktioniert hat, und umso schöner sind heute die vier Nuller am Schießstand. Es ist immer ein Ziel von mir, einmal in der Saison viermal die Null zu bringen, und das habe ich jetzt gleich beim ersten Rennen geschafft. Gleich zu Beginn so ein Einzelrennen und einen Top-Ten-Platz in den Büchern stehen zu haben, ist natürlich richtig cool."