Leitinger und Neumayer: Die Stehaufmänner im Skiweltcup wollen es noch einmal wissen

Das Karriereende war nah, aber Roland Leitinger und Christopher Neumayer haben wieder Mut gefasst und eine letzte Chance im Weltcup bekommen.

Ihr Akt an Verletzungen ist viel länger als die Liste an Erfolgen, denn Roland Leitinger und Christopher Neumayer gehören im Skizirkus zweifellos zu jenen Athleten, die nahezu ihre gesamte Karriere mit körperlichen Rückschlägen zu kämpfen hatten. So war es nach der vergangenen Saison nicht verwunderlich, dass sie laut über einen Rücktritt nachdachten. Nun steht aber fest: Die beiden Salzburger wollen und dürfen es noch ein (letztes) Mal wissen.

"Ja, es ist zäh, wenn du deine Leistung nicht abrufen ...