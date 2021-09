Marcel Hirscher genießt sein Leben ohne Rennstress: "Jetzt sehe ich den Gipfel"

Marcel Hirscher geht unter die Skibauer − über dies und darüber, was sich sonst noch in den letzten zwei Jahren in seinem Leben getan hat, sprach er mit den SN.

Das Motto seiner neuen Skimarke Van Deer passt haargenau auf Hirschers Wesen als Sportler: "When perfection becomes obsession, magical things arise" − wenn aus Perfektion Besessenheit wird, erhebt sich Magisches. Die Ski sind ab sofort und exklusiv in Österreich in ausgewählten Sport-Bründl-Filialen erhältlich, 1500 Paar zu je 1000 Euro werden im ersten Jahr in Stuhlfelden (Pinzgau) in Kooperation mit Augment in Handarbeit gefertigt. "Hirscher-Ski wäre zu langweilig gewesen", meinte der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher zur Namensfindung, die auch seine niederländischen ...