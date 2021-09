"VAN DEER" - Marcel Hirscher präsentierte seine neuen Ski

Der erfolgreichste Skirennfahrer aller Zeiten hat am Mittwoch seine eigene Skimarke vorgestellt. Die Ziele sind dabei nicht geringer als zu seiner aktiven Zeit: "Das ist ein Weltcupski für jedermann. Dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen."

Vor mehr als zwei Jahren bereits hat Marcel Hirscher seine beispiellos erfolgreiche Skikarriere beendet. Die Schlagzeilen bestimmt er aber weiterhin mit. Und so war sein Auftritt am Mittwochvormittag im Rahmen der Eröffnung des neuen Flagshipstores von Bründl Sports in Kaprun mit Spannung erwartet worden. Nach dem Beinbruch bei der Enduro-Rallye und der Trennung von Ehefrau Laura stand diesmal die berufliche Zukunft im Mittelpunkt. Aber was wird er verkünden?

Sein Comeback? Nahezu ausgeschlossen. Seine neuen Ski? Und was hat das so erfolgreiche und expandierende Salzburger Familienunternehmen damit zu tun? Geschäftsführer Christoph Bründl kündigte "mit Gänsehaut" das Projekt mit dem erfolgreichsten Skirennläufer aller Zeiten an. "Es ist ein historischer Moment. Das Comeback von Marcel Hirscher", ließ zunächst Hirscher-Berater Dominic Tritscher aufhorchen.

Nein, der 32-jährige Salzburger wird nicht selbst die Rennski wieder anschnallen, aber er kündigt an: "Dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen." Dieser Ski, seine neue Marke, nennt sich "VAN DEER". Zu Deutsch: Von Hirsch(er). "Ich hatte zwei Jahre Zeit nachzudenken, wohin meine Reise geht. Die Leidenschaft für den Skisport, für den Skirennsport brennt immer noch in mir. Meine DNA steckt in diesem Ski", sagte Hirscher.

Er spricht dabei von einer "Null-Kompromiss-Lösung", für die vom Kinderski bis auf höchstes Rennlevel nur die besten Materialien verwendet werden, und verweist zugleich stolz darauf, dass die Latten hierzulande produziert werden: "In Österreich, in Salzburg." Er selbst sei, was das Material betreffe, besessen gewesen und daher würde in seinem neuen Ski nun zu einhundert Prozent seine DNA stecken. "Ich sehe uns als kleines Team, als Familienunternehmen. Auch die weiße Eminenz, mein Papa, steht als Mentor hinter uns", sagte Hirscher und präsentierte zudem seinen Bruder Leon und Sebastian Höllwart als Kompagnons.



Die Ski-Präsentation zum Nachschauen: