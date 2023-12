Plus

Simon Eder und Co. fiebern den Weltcuprennen in Hochfilzen entgegen. Das österreichische Team setzt in Hochfilzen auch bei Ernährung auf professionelle Unterstützung.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ THOMAS BACHUN Energieschub für Lisa Hauser. BILD: SN/PRIVAT Judith Haudum, Sport-Ernährungsberaterin.