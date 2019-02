Bernhard Gruber hatte die Heim-WM schon aufgegeben

Beinahe WM-Tourist, jetzt Medaillenhoffnung: Kombinierer Bernhard Gruber erlebte auf dem Weg nach Seefeld eine sportliche und emotionale Achterbahnfahrt.

So gelöst hat man Bernhard Gruber schon lang nicht mehr gesehen. Nach Wochen, die Österreichs erster und bislang einziger Einzelweltmeister in der nordischen Kombination mit hadern, zweifeln und zaudern verbracht hat, trägt er im ÖSV nun sogar die Hoffnungen auf eine Medaille bei der Heim-WM. Dabei hatte er um seine WM-Teilnahme gebangt, er fand vor allem auf der Schanze nicht zu seiner gewohnten Form. Gruber verzichtete auf weitere Weltcupeinsätze, um gemeinsam mit dem Springercoach der Kombinierer, Christoph Bieler, in Planica zu trainieren. Täglich absolvierte er 14, 15 Sprünge, um eine Woche vor Beginn der Heim-WM alles auf eine Karte zu setzen und seine letzte Chance auf den vom ÖSV geforderten Weltcup-Spitzenplatz zu nützen. Ein sechster Rang in Lahti reichte dem 36-jährigen Salzburger, um von Cheftrainer Christoph Eugen den Vorzug gegenüber Willi Denifl zu erhalten.