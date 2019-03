Erwartungen von Stecher bei Heim-WM weit übertroffen

Fünf Medaillen im Skispringen und vier in der Nordischen Kombination. Die vom Sportlichen Leiter Mario Stecher für seine ÖSV-Sparten genannten Ziele für die Heim-WM in Seefeld sind weit übertroffen worden. "Es ist wunderschön, dass es besser gelaufen ist als erwartet", freute sich der Steirer nach Mixed-Team-Silber und Kombi-Bronze zum Abschluss am Samstag.

/APA/BARBARA GINDL Mario Stecher kann mit seiner Sparte zufrieden sein