Seidl, Rehrl, Gruber im ersten Kombi-Training für WM stark

Die starken Springer im ÖSV-Team der Nordischen Kombinierer haben gleich im ersten WM-Training in Innsbruck Topleistungen gezeigt. Mario Seidl flog am Dienstag auf der Bergiselschanze dreimal zur Bestweite, Franz-Josef Rehrl war in allen Durchgängen Zweiter. Beide hatten ihre Startplätze für den Großschanzen-Einzelbewerb am Freitag fix.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Seidl sprang dreimal die Bestweite