Teresa Stadlober: "Die Heim-WM gibt Langlauf eine Plattform"

Skilangläuferin Teresa Stadlober über den Wert einer WM-Medaille - für sie und Österreich.

Bereits am heutigen Mittwoch reist Teresa Stadlober nach Seefeld, dabei ist ihr erster WM-Einsatz erst am Samstag (15 km Skiathlon) geplant. Die 26-jährige Salzburgerin will bis dahin WM-Luft schnuppern, sich in den richtigen Vorstartzustand bringen, um am Tag X bereit zu sein für ihr großes Ziel. An der WM-Medaille hält Stadlober auch trotz einer nicht gerade optimalen Saison ohne Top-6-Ergebnis im Weltcup und einer längeren Krankheitspause fest, wie sie im SN-Interview bekräftigt.