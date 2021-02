Die vielen Gesichter des Johannes Lamparter

Der 19-jährige Kombinierer ist außergewöhnlich vielseitig, bei der WM gilt er als Medaillenhoffnung.

Würde es bei Weltmeisterschaften auch Medaillen in einer Sympathiewertung geben, Österreichs nordische Kombinierer wären seit jeher Seriensieger. Wir erinnern uns an die "Boyband" um Felix Gottwald und Michael Gruber, die 2006 in Turin Olympiagold gewann. Oder an die Sternstunde von Bernhard Gruber, als er sich in Falun 2015 zum ersten österreichischen Einzel-Weltmeister in dieser Sportart krönte. Auch das aktuelle ÖSV-Team mit Shootingstar Johannes Lamparter an der Spitze hat vor dem ersten WM-Bewerb in Oberstdorf nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Zugänglich, humorvoll, authentisch ...