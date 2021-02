Kombinierer Bernhard Gruber tritt zurück: "Ich muss es ruhiger angehen"

Bernhard Gruber verkündete am Sonntag in Oberstdorf sein Karriereende. Wir haben den mehrfachen Weltmeister in der nordischen Kombination vorab zum Interview getroffen.

Sein Überraschungsbesuch bei den nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf überraschte nicht wirklich: Bernhard Gruber hat sich die größtmögliche Bühne ausgesucht, um seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt zu geben. Und das völlig gerechtfertigt, ist der 38-jährige Salzburger doch auch einer der größten Kombinierer überhaupt. Nach 18 Jahren im Weltcup und 13 Medaillen bei Großveranstaltungen (siehe Daten & Fakten) zog Gruber am Sonntag endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel nordische Kombination. Seine Zukunftspläne: Familie, Gesundheitssport und vielleicht ein Comeback im ÖSV als Trainer.

...