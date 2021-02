WM-Vierte: Wurde Marita Kramer um eine Medaille betrogen?

Das erste WM-Skispringen der Damen endete in einem Eklat nach einer Anlaufverkürzung der Jury. Marita Kramer wurde undankbare Vierte.

Als Favoritin gestartet, als "Blecherne" gelandet: Marita Kramer belegte im ersten WM-Bewerb der Skispringerinnen am Donnerstag von der Normalschanze "nur" Rang vier. Nur, weil sie in allen Trainingssprüngen und auch in der Qualifikation unter Beweis gestellt hatte, eine Medaillenanwärterinnen zu sein. Nach dem ersten Durchgang mit Schanzenrekord (109 m/"Einer meiner besten Sprünge überhaupt") in Führung gelegen, wurde die 19-jährige Salzburgerin im Finale möglicherweise von der FIS-Jury um eine Medaille betrogen. Darin sitzt auch der Slowene Miran Tepes, der vor Schlussspringerin Kramer bei konstanten Windbedingungen (Rückenwind) unverständlicherweise den Anlauf verkürzen ließ. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Ob der Führung der späteren Weltmeisterin Ema Klinec, ebenfalls eine Slowenin, eine Rolle spielte? Kramer landete jedenfalls bei 98 Metern und schließlich 1,1 Punkte hinter einem Medaillenrang.

Während im ÖSV große Aufregung nach der ersten Skisprung-Entscheidung herrschte, hätte sich Kramer allein aufgrund ihrer Reaktion schon Gold verdient. "Mein zweiter Sprung war nicht gut. Wer nicht gut landet, wird eben Vierter. Ich bin eher sauer auf mich selbst als auf jeden anderen", meinte die 19-jährige Salzburgerin.

ÖSV-Damen-Cheftrainer Harald Rodlauer polterte hingegen: "Diese Entscheidung der Jury war falsch. Das ist schwer nachvollziehbar und nicht fair. Ich weiß nicht, ob die verantwortlichen Personen heute gut schlafen können."

Kramer wollte den Tag so schnell wie möglich hinter sich lassen und in Vorfreude bereits auf den Damen-Teambewerb am Freitag (17.15 Uhr) blicken, doch so richtig loslassen will den Einzelbewerb von der Normalschanze im ÖSV-Team doch niemand. "Mich ärgert das furchtbar", meinte Daniela Iraschko-Stolz, in der Endabrechnung Achte. "Ich weiß, wie es Marita jetzt geht, aber das kriegen wir schon wieder hin", sagte Iraschko-Stolz als Kramers Zimmerkollegin. ORF-Experte Martin Koch meinte, Marita Kramer sei als beste Springerin bestraft worden. Vermutlich ist ihr auch der Schanzenrekord im ersten Durchgang und die Angst der Jury vor einer Verletzung zum Verhängnis geworden. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher legte Protest gegen die Wertung ein: "Es geht mir dabei nicht darum, den Wettkampf zu annullieren, sondern darum, dass diese Leute von heute nie mehr da oben in der Jury sitzen."

Der Weltmeistertitel ging so an den Slowenin Klinec vor der Norwegerin Maren Lundby und Sara Takanashi aus Japan. Eva Pinkelnig verpasste als 32. den zweiten Durchgang, Sophie Sorschag wurde aufgrund eines nicht regelkonformen Sprunganzugs bereits im ersten Durchgang disqualifiziert.

Ergebnis Springen Frauen HS 106

1. Ema Klinec (SLO) 279,6 105/100,5 2. Maren Lundby (NOR) 276,5 102,5/99,5 3. Sara Takanashi (JPN) 276,3 104/100 4. Marita Kramer (AUT) 275,2 109/98 5. Nika Kriznar (SLO) 257,5 95/97 6. Silje Opseth (NOR) 255,1 93/98 7. Thea Minyan Björseth (NOR) 252,7 99,5/92 8. Daniela Iraschko-Stolz (AUT) 248,0 95,5/95 9. Jerneja Brecl (SLO) 244,6 95,5/94,5 10. Katharina Althaus (GER) 241,8 91/98

Nicht für das Finale qualifiziert: 32. Eva Pinkelnig; disqualifiziert (1. Durchgang): Sophie Sorschag





Der Bewerb zum Nachlesen im Liveticker: