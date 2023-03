Teresa Stadlober: "Wie eine Medaille für mich"

Teresa Stadlober belegte nach Zwangspause Rang acht über 30 km.

Sie hat gebangt und gezweifelt, am Ende hat bei der nordischen WM in Planica aber auch Langläuferin Teresa Stadlober noch gestrahlt: Nachdem die 30-Jährige zwischenzeitlich abgereist war, um sich daheim in Radstadt von ihrer Erkältung zu erholen, war ihr WM-Comeback absolut beachtenswert. Stadlober belegte am Samstag im abschließenden Frauenbewerb über 30 km klassisch Rang acht. Der Rückstand auf die neue Weltmeisterin Ebba Andersson betrug 2:29,5 Minuten. Silber ging an die Norwegerin Anne Kjersti Kalvå, Bronze an die Schwedin Frida Karlsson.

...