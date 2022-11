Österreichs neue Skihoffnung stammt aus New York

Avital Carrolls Großeltern wurden von den Nazis vertrieben, sie katapultiert Österreich mit einem Schlag in die Buckelpisten-Weltklasse.

"Mein Name ist Avital Carroll. Und ich will Ski-Olympiagold für Österreich holen." Diese freche Ansage kommt von einer Buckelpisten-Freestylerin, die dem ÖSV sozusagen geschenkt worden ist und die am Wochenende in Ruka (FIN) ihr Debüt für Rot-Weiß-Rot im Weltcup geben wird. Zweite Österreicherin am Start ist Olympiateilnehmerin Katharina Ramsauer aus Gaißau.

Die Geschichte der 26-jährigen US-Amerikanerin Avital Carroll (Homepage: (bigairsbigheart.com) liest sich wie ein Hollywood-Drehbuch. Erst im heurigen Juni hat sie die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Möglich wurde dies ...