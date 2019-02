Silber für ÖSV-"Adler" von der Großschanze

Österrreichs Skisprung-Quartett Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber und Stefan Kraft hat am Sonntag im Teambewerb von der Großschanze erstmals bei der Heim-WM Edelmetall geholt. Die ÖSV-Equipe musste sich auf dem Bergisel in Innsbruck nur den überlegenen Deutschen geschlagen geben. Bronze ging 11,1 Punkte hinter Österreich an Japan.

Kraft in der Anlaufspur