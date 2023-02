WM-Bilanz: Die Belohnung blieb für den ÖSV aus

Was uns bei der WM staunen ließ, überrascht hat oder einfach nur kurios war. Unsere persönlichen Top 10 der Ski-WM.

Au revoir, Courchevel & Méribel, die WM war weitaus eleganter, als wir erwartet (oder eher befürchtet) haben. Zum Abschluss dürfen wir wie üblich noch unsere persönlichen Top 10 samt Augenzwinkern präsentieren:





Wetter

15 Tage Sonnenschein und keine einzige wetterbedingte Verschiebung: Courchevel & Méribel machen den Titelkämpfen in Saalbach-Hinterglemm 1991 das Prädikat Sonnen-WM streitig. Was uns erfreut hat, macht der Region längst Sorgen: Mangels entsprechender Niederschläge in den Bergen droht heuer der nächste Dürresommer in Frankreich.

...