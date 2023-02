Au revoir, Courchevel & Méribel: Der Countdown für Saalbach 2025 hat begonnen

Die Fahne ist eingepackt - und worüber die Saalbacher Delegation am Ende der Ski-WM in Frankreich auch noch gestaunt hat.

Mit dem Ende der alpinen Ski-WM in Frankreich ging auch die offizielle FIS-Fahne an den nächsten WM-Ausrichter über. Die kleine Saalbacher Delegation um Bürgermeister Alois Hasenauer, Bergbahnen-Chef Peter Mitterer und "Mister Ski-WM" Bartl Gensbichler nahm diese in Empfang, auch wenn man noch nicht genau wusste, was man damit die nächsten zwei Jahre macht. "Bei unserer letzten WM war es noch üblich, dass man die Fahne bei der Eröffnungsfeier dem neuen Veranstalter übergibt", erzählte Gensbichler, was den Saalbachern 1993 eine hübsche ...