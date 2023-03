Sarah Dreier feiert in Schladming ersten Weltcupsieg

Ein Traum ist wahr geworden für Skibergsteigerin Sarah Dreier: Die Neukirchnerin hat am Sonntag das Weltcup-Vertical in Schladming gewonnen. Es war der erste Sieg für die Vizeweltmeisterin.

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf den 500 Höhenmetern von Schladming zur Planai-Mittelstation zwischen der Vertical-Dominatorin Axelle Gachet-Mollaret (FRA) und Sarah Dreier. Nach gut zwei Dritteln der Strecke zog die Salzburgerin dann aber an ihrer Konkurrentin vorbei. Unter dem Jubel von hunderten Fans, die auf den Berg gekommen waren, stürmte Dreier die letzten Meter ins Ziel. Riesenjubel herrschte bei ihren Fans, die sie sofort im Ziel in die Arme schlossen. "Unglaublich, mir fehlen die Worte", sagte die 27-Jährige. "Vor vier Jahren bin ich als kleines Dirndl in den Weltcup gekommen, ich hätte nie gedacht, dass ich da einmal ganz oben stehen würde."

Platz sieben holte Lokalmatadorin Johanna Hiemer, die im Ziel eine der ersten Gratulantinnen für ihre Teamkollegin war. "Ich freu mich so wahnsinnig für die Sarah", sagte die Schladmingerin, die mit Platz neun im Sprint am Samstag bereits ihr großes Erfolgserlebnis hatte.

Bei den Herren durfte ebenfalls ein Österreicher jubeln: Der Kärntner Paul Verbnjak lief auf Platz vier im Sprint (Sieger: Remy Bonnet/SUI) und eroberte damit sein bislang bestes Resultat. "Die Fans waren unglaublich, so etwas habe ich noch selten erlebt", sagte der 21-Jährige. Er ist überzeugt: "Das Vertical hier auf der Planai kann genauso ein Klassiker werden wie das Nightrace im Alpin-Weltcup."