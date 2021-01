Sportmediziner Niebauer zum Drama um Bernhard Gruber: "Bernie waren mögliche Folgen immer klar"

Sportmediziner Josef Niebauer war einer der behandelnden Ärzte von Bernhard Gruber.

Was haben Sie sich gedacht, als Sie die Umstände mit Bernhard Gruber in Lahti erfahren haben? Niebauer: Ich habe mir gedacht: Schade, dass Berni etwas passiert ist. Für Bernie persönlich tut es mir leid, weil er mit so viel Freude und Hoffnung in den Hochleistungssport zurückgekehrt ist. Der nächste Gedanke war: Wenn es schon passieren musste, dann ist es Gott sei Dank bei einem Bewerb und nicht beim Training allein im Wald passiert. Denn bei Wettkämpfen sind auch Ärzte vor ...