Hermann Maier ist nach einem schweren Motorradunfall knapp einer Beinamputation entronnen und dennoch ist er eineinhalb Jahre später in den alpinen Weltcup zurückgekehrt. Höchst erfolgreich sogar, hat er den Skifans nach seinem gleichermaßen sensationellen wie tränenreichen Comeback-Sieg in Kitzbühel doch noch zahlreiche weitere rot-weiß-rote Sternstunden beschert. Einige Jahre später hat sich Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern nach einem kapitalen Sturz am Kulm und einem Schädel-Hirn-Trauma noch einmal zurück auf die Schanze gewagt. Und auch Red-Bull-Verteidiger Patrick Farkas spielt nach einem Schlaganfall und ...