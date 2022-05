Verzichtet Saalbach auf die Ski-WM 2025?

Aus dem Weltcupkalender gestrichen, kein Weltcupfinale als Generalprobe vor der WM 2025 und fehlende finanzielle Garantien des Bundes. Der Unmut der WM-Verantwortlichen ist groß.

Der Weltskiverband FIS scheint beharrlich an der neuen Ausrichtung unter Präsident Johan Eliasch festzuhalten. Der britische Milliardär wurde auch am Donnerstag beim FIS-Kongress in Mailand in seiner Funktion mit 100 Prozent aller abgegebenen Delegiertenstimmen in seinem Amt für weitere vier Jahre bestätigt. Zwei Delegierte verließen den Raum. Die Zustimmung zur neuen Ausrichtung des früheren Head-Chefs scheint aber überwältigend. Der 60-Jährige sprach von unlimitierten Möglichkeiten. Radikale Reformbestrebungen und mangelnde Kommunikation hatten die nationalen Verbände im Vorfeld des Meetings vom Milliardär abrücken ...