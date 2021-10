Roswitha Stadlober wurde bei der Länderkonferenz als einzige Kandidatin für das Amt nominiert und wird schon am Freitag in Anif gewählt. "Die Zeit ist reif dafür."

Auch die größte Revolution beginnt manchmal im Hinterzimmer: Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV), über Jahrzehnte hinweg ein sehr machtbewusster Männerzirkel, hat ab sofort seine erste Präsidentin. Die Radstädterin Roswitha Stadlober wurde am Mittwochabend nach doch mehr als fünfstündiger Sitzung in Anif einstimmig zur einzigen Kandidatin für das Präsidentenamt nominiert - und ihre Wahl dazu findet bereits am morgigen Freitag in Anif statt. Das hat die Präsidentenkonferenz des ÖSV beschlossen und damit auch gleich möglichen Alternativ-Szenarien bis zu einer ...