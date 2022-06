Alle Jahre wieder - Chaos an den Flughäfen im Sommer

Jeden Sommer gerät die Luftfahrt an ihr Limit. Warum es heuer aber besonders schlimm ist.

Sommerzeit ist Reisezeit. Für viele Reisehungrige bedeutet das nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen, dass es in diesem Jahr wieder ein "Urlaub wie früher" sein muss, je nach persönlichen Vorlieben etwa mit faulen Tagen am Strand, einem ehrgeizigen Sportprogramm oder viel Sozialleben mit durchgefeierten Nächten. Egal, wo und wie man seinen Urlaub im Ausland gestaltet, vielfach gemeinsam ist den Reisen ins Ausland die An- und Abreise mit dem Flugzeug. Dabei kommt es immer wieder zu unerwarteten Problemen, ausgefallenen ...