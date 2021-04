Angst vor Lieferausfällen in Handel und Industrie: Lagerfläche ist plötzlich heiß begehrt

Der Boom im Onlinehandel, vor allem aber die seit Corona herrschende Angst vor Lieferausfällen in Industrie und Handel ließ die Nachfrage rasant steigen. Speditionen fordern neue Flächen, bewilligt wird wenig.

Lautete über Jahre das Motto in Industrie und Handel "Just in time"-Lieferung und galten Lagerflächen als etwas Gestriges, so hört sich das Match in der Logistikbranche ein Jahr nach Beginn der Coronapandemie anders an. "Wer die Fläche hat, gewinnt künftig die Projekte", sagt Quehenberger-Chef Christian Fürstaller.

Allein in Österreich will Quehenberger Logistics mit der Zentrale in Straßwalchen und 77 Standorten europaweit heuer um 70.000 Quadratmeter Lagerfläche aufstocken - auf dann österreichweit 170.000 Quadratmeter. Erst vor zwei Wochen gab ...