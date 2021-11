Arbeitslosenversicherung: Was die Reform bringen soll - und was nicht

Die Arbeitslosenversicherung soll umgebaut werden. Juristinnen sehen großen Spielraum bei der Gestaltung, auch bei heiklen Themen.

Anfang kommenden Jahres soll die geplante Reform der heimischen Arbeitslosenversicherung stehen. Nicht nur aus Sicht der Wirtschaftskammer ist eine Überarbeitung des bestehenden Gesetzes dringend notwendig. "Von der Eleganz des Arbeitslosenversicherungsgesetzes kann man wirklich nicht sprechen", sagte Susanne Auer-Mayer, Vizevorständin des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht an der WU Wien, am Dienstag. Seit der letzten größeren Überarbeitung 1977 habe es 130 Novellen gegeben, was das aus den 20er-Jahren stammende Gesetz nicht übersichtlicher gemacht habe: Da fänden sich tageweise Anrechnungsbestimmungen, spezielle Krankenversicherungsregeln ...