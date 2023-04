Auch Wein soll künftig in die Mehrwegflasche

Die Hälfte des CO2-Ausstoßes bei der Produktion von Wein entfällt auf die Flasche. Warum Bewegung in die Diskussion um Mehrweg kommt und woran es hakt.

Wein in Bierflaschen - und das samt Kronkorken? Es war ein provokanter Schritt, mit dem das Weingut Galler aus der Pfalz jüngst bei der Weinmesse in Düsseldorf für Aufsehen sorgte.

"Europaweit kommt derzeit Bewegung in die Diskussion um Mehrwegflaschen in der Weinproduktion", sagt Nikolaus Hartig, Geschäftsführer des Logistikverbunds Mehrweg, der zur Wirtschaftskammer-Tochter GS1 zählt. Auch in Österreich diskutieren seit Dezember Vertreter von Winzern, Landwirtschaftskammer und Weinbauschule Klosterneuburg in einer Arbeitsgruppe, wie man eine Mehrwegflasche für Wein österreichweit umsetzen ...